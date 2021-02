Vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos (PL) critica decretos das armas: “O povo não precisa de arma. Precisa de vacina"

247 - O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos (PL-AM), acredita no veto do Supremo Tribunal Federal (STF) ao decreto de Jair Bolsonaro que ampliou e facilitou o acesso da população a armas. Ramos foi eleito vice da Câmara na chapa do presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), aliado do Palácio do Planalto. O deputado do PL disse ao blog de Andréia Sadi que não está falando pela instituição, mas "tem juízo" e é contra "conteúdo e forma" da decisão de "armar a população".

De acordo com o parlamentar, existe "um uso da questão do CACs [sigla para colecionadores, atiradores e caçadores] para dissimular o desejo de armar a população". "O povo não precisa de arma, precisa de vacina", afirmou.

A proposta do governo atualiza a lista de Produtos Controlados pelo Comando do Exército. Deixam de fazer parte dessa categoria os projéteis de munição para armas de porte ou portáteis, até ao calibre 12,7 mm, armas anteriores a 1900 e acessórios como miras telescópicas, entre outros.

O governo Bolsonaro passou de quatro para seis o limite de armas de fogo de uso permitido que um cidadão autorizado pode adquirir.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.