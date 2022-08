Vice-presidente do TRE-DF diz que discurso de Moraes foi 'declaração de guerra' e anuncia aposentadoria durante sessão

Desembargador Sebastião Coelho da Silva disse estar insatisfeito com o STF e criticou o discurso de posse do ministro Alexandre de Moraes no TSE edit

247 - O vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal (TRE-DF), desembargador Sebastião Coelho da Silva, anunciou aposentadoria na sexta-feira (19), durante sessão plenária, alegando estar insatisfeito com o Supremo Tribunal Federal (STF) e por considerar que o discurso de posse do ministro Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral foi “uma declaração de guerra ao país”.

“Há muito tempo, não estou feliz com o Supremo Tribunal Federal. Então, quem não está feliz com o órgão, não pode continuar”, disse o desembargador, de acordo com o Metrópoles. “Esperava, sinceramente, que o eminente ministro aproveitasse a presença dos principais candidatos, dos ex-presidentes da República e do presidente da República para fazer uma conclamação de paz para a nação. Mas ao contrário, o que eu vi, ao meu sentir, o eminente ministro Alexandre de Moraes fez uma declaração de guerra ao país”, completou.

Ainda segundo ele, o discurso de Moraes “inflama” e “não agrega. E eu não quero participar disso”. “Eu não vou cumprir discurso de ministro. O magistrado tem que ter sobriedade”, destacou em seguida.

No discurso em que tomou posse no TSE, na terça-feira (16), Alexandre de Moraes defendeu de forma enfática o sistema eleitoral brasileiro e as instituições, alvos de ataques constantes por parte de Jair Bolsonaro e seus apoiadores.

