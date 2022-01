Vídeo: após cancelar agenda do dia, Bolsonaro revela ter se encontrado com Osmar Terra

“Estive com ele agora há pouco”, admitiu a apoiadores. Cancelamento dos compromissos do dia não teve explicação do Planalto edit

247 - Depois de cancelar toda a agenda do dia sem revelar os motivos, Jair Bolsonaro admitiu em conversa com apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, que acabara de se encontrar com o deputado e ex-ministro Osmar Terra.

“Estive com ele agora há pouco”, revelou, depois que os eleitores cobraram a presença de Bolsonaro na Fenasoja (feira agropecuária no Rio Grande do Sul) em maio, “terra do deputado Osmar Terra”.

O encontro com o deputado não estava previsto. Esta terça-feira (25) também não tem compromissos oficiais agendados publicamente. Bolsonaro cancelou também uma viagem para a Colômbia prevista para ocorrer ainda nesta semana.

Sem agenda oficial, @jairbolsonaro diz a apoiadores que se encontrou com Osmar Terra.



Todos os compromissos desta segunda (24) foram cancelados. Encontro com deputado não estava previsto.



A terça-feira será mais um dia sem compromissos oficiais.



Leia: https://t.co/wgN8pVuh1A pic.twitter.com/K1XC7Po6Ma — Metrópoles (@Metropoles) January 25, 2022

