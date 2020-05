Vídeo: Bolsonaro ataca Iphan e diz que “enquanto tá lá um cocô petrificado de índio, [o Iphan] para a obra, pô!’

Jair Bolsonaro relatou na reunião ministerial de 22 de abril como procedeu no Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) após ter recebido reclamação de um apoiador-empresário. Ele disse: “enquanto tá lá um cocô petrificado de índio, para a obra, pô! (...) Alguém do Iphan que resolva o assunto, né?” edit

A reportagem do portal G1 destaca a fala do ex-capitão: “e assim nós devemos agir, como tava discutindo agora. O Iphan, não é? Tá la vinculado à Cultura. Eu fiz a cagada em escolher, nu ... não escolher uma, uma pessoa que tivesse o ... também um outro perfil. E uma excelente pessoa que tá lá, tá? Mas tinha que ter um outro perfil também. O Iphan para qualquer obra do Brasil, como para a do Luciano Hang. Enquanto tá lá um cocô petrificado de índio, para a obra, pô! Para a obra. O que que tem que fazer? Alguém do Iphan que resolva o assunto, né? E assim nós temos que proceder.”

