(Vídeo) Bolsonaro questiona Moraes: "você um dia vai dar uma canetada e me prender?"

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) criticou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes por ter autorizado investigações da Polícia Federal sobre movimentações financeiras feitas pelo tenente-coronel Mauro Cesar Barbosa Cid, que teve diálogos por escrito, áudios e fotos com outros funcionários da Presidência.

"Você mexer comigo é uma coisa, agora com a minha esposa... Você ultrapassou todos dos limites. Está pensando o quê? Que pode tudo? Você um dia vai dar uma canetada e me prender?", questionou Bolsonaro, de acordo com vídeo publicado nesta terça-feira (27) pelo portal Metrópoles.

O material analisado pela PF indicou que eram feitas movimentações financeiras, para pagar contas pessoais da família presidencial e de pessoas próximas à primeira-dama, Michelle Bolsonaro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.