Vídeo de padre de Brasília fazendo sexo com outro homem vaza e viraliza

247 - Afastado após se ver no epicentro de um escândalo sexual, o padre José Maria dos Santos, 65 anos, registrou um boletim de ocorrência na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul) sobre o furto de seu aparelho celular. De acordo com o Metrópoles, o crime teria ocorrido no último sábado (22), data em que o vídeo, que revela cenas de sexo entre o pároco e outro homem, viralizou. As imagens teriam sido gravadas em dezembro do ano passado.

O sacerdote procurou a PCDF, que anotou a ocorrência como difamação, furto de celular e registro não autorizado de intimidade sexual. Na ocasião, o religioso relatou que havia deixado o smartphone no sofá da casa paroquial. Ao retornar, não encontrou mais o celular, que, segundo o pároco, não tinha senha de bloqueio.

