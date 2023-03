(Vídeo) Jacaré é capturado no Palácio da Alvorada

Apoie o 247

Agenda do Poder - Um jacaré foi capturado no Palácio da Alvorada, em Brasília, na noite de ontem. O animal precisou ser imobilizado por policiais militares do Batalhão da Polícia Militar Ambiental (BPMA).

Em vídeo gravado pelos PMs, é possível ver o momento em que os militares amarram o focinho do animal com um tecido para tirá-lo em segurança do local. Ele foi colocado na caçamba de um carro e solto no Lago Paranoá.

➡️ Jacaré é capturado no Alvorada e solto no Lago Paranoá



Militares da Polícia Militar Ambiental precisaram amarrar o focinho do animal com um tecido para imobilizá-lo durante resgate.



Leia: https://t.co/Yo4GWk3QO4 pic.twitter.com/5elxLPAdNw — Metrópoles (@Metropoles) March 18, 2023

