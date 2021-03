Vídeo mostra a super mansão comprada por Flavio Bolsonaro com dinheiro não declarado

247 - O senador Flávio Bolsonaro comprou uma casa avaliada em R$ 5,97 milhões no Lago Sul, bairro nobre de Brasília. O negócio imobiliário do filho de Jair Bolsonaro foi lavrado com escritura de compra em um serviço notarial de Brazlândia, cidade a cerca de 45 km do Plano Piloto.

O jornalista George Marques divulgou nas redes sociais vídeo da mansão adquirida por Flávio Bolsonaro. O imóvel tem 1.110 metros quadrados de área construída em um terreno de 2,5 mil metros quadrados.

Esta é a super-mansão de 6 milhões que o sena Flávio Bolsonaro financiou pelo Branco Regional de Brasília (BRB) em 30 anos, com juros de 3.75% ano, enquanto o pobre tem juros na Caixa de 4,5% ao ano pra cima



Isso é bem a cara do Brasil dos privilegiados





Nos últimos meses, Flávio e a mulher, Fernanda Antunes Figueira, visitaram outras casas de luxo, algumas às margens do Lago Paranoá e anunciadas por até R$ 10 milhões. Mas a compra acabou sendo fechada com o proprietário do imóvel de R$ 5,97 milhões.

O deputado Marcelo Freixo (PSOL-RJ) lembrou que o valor do imóvel é quase o mesmo da quantia em que Flávio Bolsonaro é acusado de ter desviado no esquema de corrupção das rachadinhas.

Flávio Bolsonaro segue investindo em imóveis... Agora ele comprou uma mansão de R$ 6 milhões em Brasília. Por uma dessas coincidências da vida esse é o mesmo valor que o Ministério Público o acusa de ter desviado através de assessores fantasmas.





