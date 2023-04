Vídeo mostra terroristas bolsonaristas roubando armas do GSI no Planalto

Apoie o 247

ICL

247 - Imagens do circuito de segurança do Palácio do Planalto mostram terroristas bolsonaristas no dia 8 de janeiro roubando armas de uma sala do Gabinete de Segurança Institucional (GSI). Vídeos analisados pelo UOL mostram os invasores roubando três caixas contendo armas.

O Planalto informou que as armas levadas pelos golpistas são não letais. Por volta das 15h10, a câmera de segurança em frente a uma sala do GSI mostra um grupo se aproximando pelo lado de fora. A porta e a parede são de vidro, permitindo que se veja a ação dos invasores na área externa. Pelo lado de fora, eles quebram também a parede externa de outra sala, anexa à que está sendo filmada pela câmera de segurança, onde está localizada uma sala de segurança do GSI.

A destruição durou cerca de 20 minutos, e as paredes começaram a ser quebradas por volta de 15h24. Às 15h43, é possível ver um homem abrindo a caixa do GSI e roubando uma arma, além de golpistas roubando duas caixas de armas diferentes. Às 16h34, os primeiros agentes do GSI chegaram à sala de segurança após a invasão.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.