(Vídeo) Polícia identifica vândalo suspeito de destruir relógio do século 17 no Planalto

247 - A Polícia Federal (PF) identificou homem suspeito de ter quebrado, no Palácio do Planalto, o relógio Balthazar Martinot, obra de arte do século 17. O responsável pela depredação seria Cláudio Emanoel da Silva Gomes, que seria de Catalão, município do interior de Goiás. A informação foi publicada pela CNN Brasil.

O homem vestia a camisa de Jair Bolsonaro (PL) quando resolveiu destruir a obra, que chegou ao Brasil pelas mãos de dom João 6º em 1808.

➡️Ataques no DF: vídeo mostra homem destruindo relógio de Balthazar Martinot



Imagens obtidas pelo Fantástico flagraram o homem destruindo o histórico e raríssimo relógio de Balthazar Martinot.



Leia: https://t.co/0UA60f5Tnp pic.twitter.com/Q3nWJlEf7M — Metrópoles (@Metropoles) January 16, 2023

