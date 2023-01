(Vídeo) "Só quer saber de pix": após posse de Lula, bolsonaristas brigam entre si em QG

Após ânimos se exaltarem com outros bolsonaristas, um dos líderes do acampamento golpista perdeu a paciência e os chamou para uma briga: "quando eu sair vocês quebram minha cara" edit

247 - Desolados após o sonho de um golpe de Estado que impedisse a posse do presidente Lula (PT) não se realizar, os bolsonaristas acampados em frente ao QG do Exército em Brasília passaram a brigar entre si, como flagrou o portal Metrópoles.

Um vídeo gravado dentro do próprio acampamento mostra um dos líderes do movimento tentando acalmar os golpistas, alegando que, sobre a cerimônia de posse ocorrida neste domingo (1), "não deu para saber o que foi de verdade e o que foi de mentira."

A tentativa, no entanto, falhou e outros apoiadores passaram a xingá-lo. Um deles, inclusive, denunciou: “covarde, só quer saber de Pix".

Após os ânimos se exaltarem com outros bolsonaristas, o líder em questão perdeu a paciência e os chamou para uma briga: "é muito simples, quando eu sair vocês quebram minha cara. É bem fácil. Deixa eu falar um negócio para vocês: eu vou sair daqui sozinho, chega ali e me quebra no pau, pô. É fácil"

