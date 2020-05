Weintraub vocifera no Twitter: ‘tenho direito de falar sobre o Holocausto!’

247 - Criticado por órgãos ligados a Israel por comparar a ação da Polícia Federal à ação da polícia política nazista na Alemanha de Adolf Hitler, Abraham Weintraub afirmou em seu Twitter “ter o direito de falar do Holocausto” e que “não precisa de mais gente atentado contra sua liberdade.”

A reportagem do jornal O Globo destaca que “na publicação, Weintraub disse não falar em nome “de todos os cristãos ou judeus do mundo”, mas que apenas fala por si só. O ministro afirmou ainda ser neto de católicos e de sobreviventes dos campos de concentração nazistas e ilustrou a postagem com uma foto. “Não falem em nome de todos os cristãos ou judeus do mundo. FALO POR MIM! Tive avós católicos e avós sobreviventes dos campos de concentração nazistas (foto). Todos eram brasileiros. TENHO DIREITO DE FALAR DO HOLOCAUSTO! Não preciso de mais gente atentando contra MINHA LIBERDADE!”, escreveu o ministro no Twitter.”



A matéria ainda acrescenta que “não falem em nome de todos os cristãos ou judeus do mundo. FALO POR MIM! Tive avós católicos e avós sobreviventes dos campos de concentração nazistas (foto). Todos eram brasileiros. TENHO DIREITO DE FALAR DO HOLOCAUSTO! Não preciso de mais gente atentando contra MINHA LIBERDADE!”

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.