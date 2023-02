Zanin pede indenização de R$ 150 mil de empresário bolsonarista que o ameaçou em aeroporto

Apoie o 247

247 - O advogado Cristiano Zanin, por meio de membros Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ajuizou uma queixa-crime contra o empresário bolsonarista Luiz Carlos Basseto Júnior, que o ameaçou e agrediu verbalmente no banheiro do Aeroporto Internacional de Brasília, no dia 11 de janeiro. Tudo foi filmado pelo próprio bolsonarista.

De acordo com o jornal O Globo, Zanin pede uma indenização por danos morais de R$ 150 mil.

A queixa-crime foi apresentada na segunda-feira (30) na Vara Criminal de Brasília, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Os representantes de Zanin argumentam que o bolsonarista ofendeu a honra do advogado ao filmá-lo e xingá-lo. As ameaças, dizem os advogados, provocaram em Zanin a "desagradável sensação de poder estar na iminência de sofrer ataques de outra natureza".

