A cantora"Rainha do Piseiro" é presa por importunação sexual, atos obscenos e desacato a policiais, no Ceará

247 - A cantora, dançarina e digital influencer Ketney Karol, de 27 anos, conhecida como "Rainha do Piseiro", foi presa neste sábado (5), no Bairro Timbaúbas, na cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. A Polícia Militar do Ceará recebeu denúncias contra a mulher e efetuou a prisão. As informações são do portal G1.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que Ketney foi presa em flagrante e conduzida à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. A cantora foi autuada pelos crimes de importunação sexual, ato obsceno em via pública, desacato, violação de domicílio e perturbação ao sossego alheio.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa da cantora, mas não obteve resposta. Segundo a PM, ela teria importunado uma funcionária de um estabelecimento comercial.

A "Rainha do Piseiro" tem mais de 18 mil seguidores no Instagram e diversos vídeos de coreografias do estilo musical em sua página oficial no Youtube. Em uma série de stories publicada antes da prisão, ela aparece com amigos e amigas bebendo em um estabelecimento comercial e em um posto de combustíveis.

Enquanto estava detida no carro de polícia, sendo encaminhada para a delegacia, Ketney gravou um vídeo e publicou em uma rede social desacatando os PMs que atenderam a ocorrência.

