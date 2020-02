ACM Neto: ‘nossa meta é fazer o DEM chegar forte em 2022’

O ex-prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM) já dá sinais de que, como presidente nacional do partido, pretende ajudá-lo a chegar forte na próxima eleição presidencial. "Articulamos com as direções estaduais para atrair pessoas de fora da política. Mobilizar jovens e mulheres e aproveitar 2020 como base para 2022", diz edit

247 - O ex-prefeito de Salvador Antônio Carlos Magalhães Neto (DEM) já dá sinais de que, como presidente nacional do partido, pretende ajudá-lo a chegar forte na próxima eleição presidencial, embora não tenha dito qual será a posição da sigla em 2022 - uma cabeça de chapa, vice de outra legenda ou apenas um integrante de uma coligação.

"Articulamos com as direções estaduais para atrair pessoas de fora da política. Mobilizar jovens e mulheres e aproveitar 2020 como base para 2022", diz o chefe do Executivo municipal. A entrevista foi publicada na coluna Direto da Fonte.

De acordo com o prefeito, o DEM tem "uma posição política muito relevante, especialmente porque preside a Câmara e o Senado". "Mas precisamos transferir isso para o que de fato importa, que é o voto na urna. Por isso, nossa prioridade absoluta é focar nas eleições municipais. Planejamos lançar de 8 a 10 candidatos a prefeito em capitais – quatro anos atrás era só um, que fui eu".

"Fizemos um trabalho ao longo de 2019 de reestruturação da comunicação e de estratégia para o digital ambiciosa, com o horizonte já em 2022. E começamos a montar uma rede, no Brasil todo, de militantes, multiplicadores que ajudem a repercutir ideias e posições do partido e a perceber o sentimento do cidadão comum", acrescentou.