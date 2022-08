Adelita Monteiro, do Psol, retira candidatura ao governo do Ceará em apoio a Elmano de Freitas

Apoie o 247

ICL

247 - Adelita Monteiro (Psol) decidiu retirar sua candidatura ao governo do Ceará para apoiar o candidato petista Elmano de Freitas. Em comunicado à imprensa, ela afirma que disputará uma vaga na Câmara dos Deputados.

A decisão foi aprovada pela direção estadual do Psol na noite desta quarta-feira (3).

Segundo Adelita, o movimento parte de um pedido do ex-presidente Lula (PT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Leia:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A pedido do presidente Lula, em diálogo com os movimentos sociais e lideranças partidárias, decidi aderir à unidade que reúne as esquerdas e partidos progressistas do Ceará.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estive com Lula e sua equipe por duas oportunidades. A primeira no sábado, 30 de julho, após a convenção do Partido dos Trabalhadores (PT), e a segunda oportunidade na terça, 2, em Campina Grande, na Paraíba. Em ambas as oportunidades, Lula reforçou a necessidade de unificar o palanque no Ceará e construir uma grande frente para as eleições.

O momento político que nosso país atravessa não nos permite colocar projetos pessoais acima do compromisso histórico que temos pela frente. É preciso ter sensibilidade para compreender o papel de cada um. Nossa prioridade é eleger Lula no primeiro turno.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nesses encontros com ele, fui convencida de que minha contribuição na Câmara Federal é de suma importância para o projeto popular que o presidente Lula está construindo. Minha responsabilidade é com o povo cearense e, por isso, trabalharei dia e noite para derrotar o bolsonarismo e eleger Lula Presidente, Elmano Governador e Camilo Senador".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.