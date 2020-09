Adolescente morre após sofrer choque elétrico usando o celular ligado à tomada

247 - O adolescente Luigi Nascimento Sousa Sodré, de 15 anos, morreu na noite dessa quarta-feira (23), vítima de uma descarga elétrica enquanto utilizava o telefone celular ligado à tomada.

O fato aconteceu na praia de Atalaia, em Luís Correia (PI), a 365 km de Teresina. De acordo com o IML, o adolescente estava jogando com o celular carregando e pegou um choque elétrico, que resultou na sua morte.

Segundo o perito do IML Eduardo Gonçalves, o carregador do celular não apresentou nenhum problema e a tomada em que ele estava conectado não estourou, mas existe um limite de eletricidade que o material do carregador consegue isolar.

"Acredito que ele tenha sofrido isso devido à alta tensão e não somente por causa da corrente elétrica. Entre 120 e 1200 volts é causado um fenômeno parecido com o de um desfibrilador e isso leva à parada cardíaca e asfixia”, explicou ele ao G1.