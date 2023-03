Adolescente tem perna amputada após ser atacado por tubarão em praia do Grande Recife

Ataque registrado no domingo (5) aconteceu em frente a Igrejinha de Piedade, onde o banho de mar é proibido devido ao alto risco de incidentes com tubarões edit

247 - O jovem de 14 anos atacado por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife, teve a perna direita amputada em função da gravidade das lesões. Segundo o Hospital da Restauração, o estado de saúde do adolescente é considerado grave, mas estável.

O jovem foi transferido da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para a enfermaria nesta segunda-feira (6) e, conforme a unidade hospitalar, “ele e a família estão sendo acompanhados pelas equipes de Serviço Social e Psicologia do hospital”.

O ataque aconteceu na área da igrejinha de Piedade, local onde o banho de mar é proibido em função do alto risco de incidentes com tubarões. De acordo com o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), este é o 15º caso registrado no local.

Desde que o monitoramento começou a ser feito, em 1992, foram registradas 76 ocorrências envolvendo tubarões em Pernambuco, sendo 66 no continente, e outras dez, no arquipélago de Fernando de Noronha.

