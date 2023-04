Aeroporto do Maranhão volta a operar após alagamentos e queda de energia

A CCR Aeroportos informou que as chuvas intensas e os fortes ventos causaram a queda de energia edit

247 — Nesta segunda-feira (10), o Aeroporto Internacional de São Luís retomou as operações normais, após alagamentos causados por fortes chuvas, informou a Band . No domingo (9), o terminal ficou sem energia e um voo foi cancelado devido às condições climáticas.

Enquanto isso, 64 municípios no estado do Maranhão continuam em estado de emergência. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, seis mortes foram confirmadas e mais de sete mil pessoas estão desabrigadas.

Para ajudar os atingidos, uma força-tarefa formada pela Defesa Civil, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social e prefeituras está distribuindo cestas básicas, galões de água e colchões.

Além disso, o Ministério da Saúde tem enviado kits com antibióticos para prevenir surtos de leptospirose causados pelas enchentes.

Algumas cidades do interior relataram risco de desabastecimento devido aos transbordamentos de rios em algumas rodovias do estado.

O presidente Lula, acompanhado do governador Carlos Brandão (PSB), sobrevoou Bacabal, Trizidela do Vale e Pedreiras, três das áreas mais afetadas, e afirmou que o governo federal está trabalhando em conjunto com prefeituras e o governo estadual para ajudar os afetados.

O ministro da Justiça, Flavio Dino, que é maranhense e ex-governador do estado, também esteve presente na visita no domingo.

