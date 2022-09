Afroconveniente: candidato ao governo de Sergipe, senador Alessandro Vieira se autodeclara “pardo”

Apoie o 247

247 - O senador Alessandro Vieira (PSDB), candidato ao governo de Sergipe, se autodeclarou pardo no registro de sua candidatura ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Natural do Rio Grande do Sul, Vieira foi para o nordeste ainda criança mas, assim como o candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União)- que também se declarou pardo - não tem traços de herança preta.

A denúncia da afroconveniência foi feita pelo também candidato ao governo pelo PT, senador Rogério Carvalho.

O candidato Alessandro Vieira é pardo?! Foi isso que ele declarou para a justiça eleitoral. Por qual motivo? Levantei esse questionamento hoje no Jornal da Fan e agora toda a sociedade sergipana precisa saber! #Denúncia #Eleições2022 pic.twitter.com/rzoBiqLV6R September 22, 2022 estar errado ao definir pretos e pardos.

"O candidato Alessandro Vieira é pardo?! Foi isso que ele declarou para a justiça eleitoral. Por qual motivo? Levantei esse questionamento hoje no Jornal da Fan e agora toda a sociedade sergipana precisa saber", disse, levantando suspeitas de aumento de repasse de fundo partidário pelo tucano. O senador ainda divulgou foto do registro de candidatura de Vieira com a declaração como "pardo".

>>> Eleição na Bahia deve ir para segundo turno após Lula entrar na campanha e ACM Neto dizer que é ‘pardo’

Vieira atacou o petista nas redes sociais, mas não explicou o motivo de ter-se delcarado "pardo" em seu registro de candidatura. O senador disse que Rogério Carvalho estaria "agoniado".

Na Bahia, após aparecer em sabatina da TV Bahia (emissora que pertence à família Magalhães) visivelmente bronzeado e ser questionado pelo apresentador Vanderson Nascimento, que é negro, sobre a autodeclaração, Neto causou indignação em candidaturas de negros e negras e uma queda vertiginosa nas pesquisas após acusar o IBGE de estar errado ao definir pretos e pardos.

Em nota encaminhada à Revista Fórum, o Alessandro Vieira disse que é de origem Guarani e desde o seu primeiro registro civil a sua cor é "parda clara". "Não é só uma questão de autodeclaração"

Leia a íntegra da nota e o documento enviado pela assessoria:

“Assim como a maioria da população eu sempre me identifiquei como pardo e tenho muito orgulho de ser fruto dessa mistura de povos que formou nosso País. Minha avó materna falava sempre com muito carinho dos ascendentes Guaranis. Mas não é só uma questão de autodeclaração, as autoridades públicas sempre me reconheceram como pardo, como mostra a ficha da minha primeira carteira de identidade. Mentira tem perna curta e o candidato Rogério segue passando vergonha".

