Alckmin repudia ataques a comerciante judia: "é crucial lutarmos contra o antissemitismo" (vídeo)

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, repudiou neste domingo (4) os ataques feitos contra a comerciante judia Herta Breslauer em Porto Seguro (BA). Ela foi chamada de "maldita sionista" e "assassina de crianças" por Ana Maria Neiva, que também depredou sua loja.

"Repudio veementemente os recentes insultos antissemitas direcionados a Herta Breslauer, uma comerciante judia em Arraial d’Ajuda. Este tipo de comportamento é absolutamente inaceitável, especialmente em um país como o Brasil, conhecido por sua diversidade cultural e tolerância. O Brasil é uma nação formada pela mistura de povos e culturas, e atitudes discriminatórias contrariam os valores fundamentais de respeito e convivência pacífica. É crucial lutarmos contra o antissemitismo e qualquer forma de discriminação", afirmou Alckmin.

continua após o anúncio

A Polícia Civil da Bahia abriu um inquérito para investigar um possível ato de antissemitismo. A mulher responsável pelos ataques foi contida por três homens e levada para fora do estabelecimento.

Loja em ARRAIAL D'AJUDA - BA, cuja a proprietária é JUDIA e moradora do local - HERTA BRESLAUER - foi agredida e vilanizada.

Exemplo clássico de antissemitismo. Aos envolvidos que promoveram o tema aqui no Brasil, tenham convicção que os levarei às autoridades competentes.

Já… pic.twitter.com/UtQmw1k5S8 continua após o anúncio February 3, 2024





Repudio veementemente os recentes insultos antissemitas direcionados a Herta Breslauer, uma comerciante judia em Arraial d’Ajuda. Este tipo de comportamento é absolutamente inaceitável, especialmente em um país como o Brasil, conhecido por sua diversidade cultural e tolerância. O… continua após o anúncio February 4, 2024

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: