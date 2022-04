Aliado de Arthur Lira, prefeito de cidade do Maranhão constrói casa de 24 quartos e é investigado pela PF

As obras na casa do prefeito do município de Pinheiro (MA), Luciano Genésio (PP), estariam paradas por causa de investigações da PF edit

247 - O prefeito do município de Pinheiro (MA), Luciano Genésio (PP), está sob uma grande investigação da Polícia Federal (PF) envolvendo desvios de recursos na área de Educação. Ele está construindo uma casa no povoado da cidade com pista de pouso e área para vaquejada. O imóvel tem 24 quartos, de acordo com reportagem do jornal O Globo. As obras estariam paradas por causa de investigações da PF.

O prefeito é aliado de primeira hora do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), e do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PI), os dois do PP. Genésio chegou a ser afastado em janeiro deste ano após uma operação da PF, para desarticular um suposto esquema de fraudes em licitação, superfaturamento e simulação de fornecimento de alimentos para merenda escolar.

As fraudes teriam acontecido no âmbito do Programa de Alimentação Escolar do FNDE. Os contratos teriam sido fechados com a prefeitura de Pinheiro, mas também com as administrações de São Bento e Peri-Mirim.

A PF disse que os contratos foram firmados com as principais associações rurais da região e teria sido apurado o desvio de quase totalidade dos recursos. Entre 2018 e 2021, somente as três prefeituras teriam se envolvido em irregularidades calculadas em R$ 3,8 milhões.

