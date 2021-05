Alvo de fake news, Flávio Dino reage: “notícias plantadas por bandidos”

“Gente perigosa, que mente como meio de vida”, disse o governador do Maranhão edit

Por Julinho Bittencourt, da revista Fórum - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), respondeu em sua conta do Twitter, na noite desta quarta-feira (26), a uma série de notícias mentirosas que correram durante o dia. Além de alertar sobre as fake news, Dino lembrou que se tratam de “notícias plantadas por bandidos, gente perigosa, que mente como meio de vida”.

Uma das fake news que correu dizia que o governador decretaria “lockdown” no estado em decorrência das UTI’s terem alcançado 100% de ocupação. A hipótese nem foi cogitada e, de acordo com notícias da manhã desta quinta-feira, a taxa de ocupação já teria baixado um pouco. (leia a íntegra na Fórum)

