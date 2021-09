Antônia Fontenelle é indiciada por crime de preconceito após usar termo 'paraibada'

Ao se posicionar contra agressões do DJ Ivis à ex-esposa, atriz chamou o músico de "paraíba", e ao ser criticada por causa disso, disse que era uma "expressão" para quando alguém faz "paraibada" edit

247 - A atriz e youtuber Antônia Fontenelle foi indiciada pela Polícia Civil da Paraíba pelo crime de preconceito após comentários xenofóbicos sobre o DJ Ivis, que aparece em vídeos agredindo a ex-mulher, Pamela Hollanda. De acordo com o inquérito policial, as atitudes de Fontenelle caracterizam manifestações preconceituosas generalizadas, direcionadas a todos os paraibanos. A reportagem é do portal G1.

Como conclusão das investigações, o delegado Marcelo Antas Falcone, entendeu por indiciar Antônia Fontenelle na Lei do Racismo, que prevê pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa para o crime de preconceito ou descriminação.

De acordo com a reportagem, os vídeos de agressões contra Pamella foram divulgados por ela nas redes sociais. No dia seguinte, Fontenelle se posicionou contra as agressões e postou o seguinte texto nas redes sociais, ao comentar o assunto:

"Esses 'paraíbas' fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo. Amanhã vou contatar as autoridades do Ceará para entender porque esse cretino não foi preso".

