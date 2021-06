Anvisa autoriza importação da Sputnik V por estados do Nordeste

Decisão foi tomada há pouco, de modo excepcional e temporário, que permite a importação da Sputnik V por estados do Nordeste. Governadores da região compraram um total de 37 milhões de doses do imunizante russo edit

247 - A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou há pouco, de modo excepcional e temporário, a importação da Sputnik V por estados do Nordeste. O uso do imunizante será inicialmente restrito.

Os governadores dos estados do Nordeste assinaram nesta quarta-feira (17) os contratos individuais com o Fundo Soberano Russo para a compra de um total de 37 milhões de doses da vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya de Moscou para combater a covid-19.

A quantidade de doses é proporcional à população de cada estado, de acordo com o governador do Piauí Wellington Dias (PT). No caso do Maranhão, por exemplo, o governador Flávio Dino (PCdoB) revelou em seu perfil oficial no Twitter ter comprado mais de 4,5 milhões de vacinas.

