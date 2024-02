Apagão em Salvador: foliões ficam no escuro no terceiro dia oficial de carnaval

Apoie o 247

247 - O sábado de Carnaval (10) em Salvador foi marcado por uma série de incidentes que geraram caos e preocupação entre os foliões. O terceiro dia oficial da festa mais emblemática do Brasil começou com um carrinho de cachorro-quente em chamas, sem causar feridos, seguido por atrasos significativos no desfile dos trios elétricos devido a equipamentos quebrados no circuito Barra-Ondina, destaca o G1.

À medida que o dia avançava, mais problemas surgiam. O cantor Léo Santana teve que chamar a atenção do motorista de seu trio, e, no ápice da noite, um apagão mergulhou parte do circuito na escuridão. O apagão ocorreu por volta das 22h50, entre o Camarote Expresso 2222, da família Gil, e o Morro do Cristo. Durante aproximadamente uma hora e vinte minutos, todos os postes da região ficaram sem luz.

A Prefeitura de Salvador informou, em nota, que o problema foi causado por uma explosão nas imediações da Rua Francisco Otaviano, afetando o fornecimento de energia em parte do bairro da Barra.

A Coelba, concessionária responsável pelo fornecimento de energia, acrescentou que duas ocorrências relacionadas a serpentinas lançadas sobre as redes elétricas provocaram a interrupção do abastecimento de energia. O fornecimento foi restabelecido às 0h10 de domingo (11).

Além do apagão, outro incidente ocorreu na Barra, onde parte da área externa do Camarote 409 afundou. Felizmente, não houve feridos, mas o trecho foi evacuado e isolado por órgãos municipais.

