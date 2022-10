‘Apesar de não ser petista, voto com convicção em Lula’, diz Tasso Jereisatti em ato com empresários

Apoie o 247

247 - O senador Tasso Jereissati (PSDB) reafirmou nesta segunda-feira (24) o voto no ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. “Eu, apesar de não ser petista, voto com convicção em Lula”, afirmou Jeressatti.

Durante participação em ato com empresários cearenses em Fortaleza, o senador tucano disse que o que está em jogo nestas eleições é o futuro da democracia no Brasil. “É uma eleição fundamental para o futuro do País, nós estamos aqui defendendo a democracia, contra qualquer tipo de tirania e de autocracia, estamos aqui pelo respeito às instituições e à ciência. É isso que está em jogo no Brasil neste momento e por causa disso que eu estou aqui com esse grupo”, disse o senador.

Segundo o jornal Diário do Nordeste, estiveram no encontro, realizado no Passeio Público, no Centro de Fortaleza, os empresários José Vilmar Ferreira, da Aço Cearense, Euvaldo Bringel, do Instituto Frutal, Ricardo Liebmann, da Nexgen Soluções em Informática, e Liana Fujita, do grupo Fujita, organizadores da reunião, além de vários outros nome de peso no "PIB do Ceará". Também participaram da reunião o pai do senador eleito Camilo Santana (PT), Eudoro Santana, e o irmão do ex-governador, Tiago Santana.

