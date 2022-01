Apesar dos ataques de Ciro a Lula, PDT quer apoio do PT no Ceará

Apoie o 247

Por Gustavo Zucchi, Metrópoles - Apesar das duras críticas de Ciro Gomes ao PT no plano nacional, o PDT atua nos bastidores para repetir a aliança com os petistas na disputa deste ano pelo governo do Ceará, reduto eleitoral do presidenciável pedetista.

Para manter a aliança, o PDT sinalizou ao PT, que governa o estado com Camilo Santana desde 2014, com a possibilidade de os petistas indicarem o candidato a vice-governador na chapa encabeçada por um pedetista.

O nome favorito do PDT para a disputa hoje é o do ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio. Ele tem as bençãos tanto de Ciro quanto do senador Cid Gomes (PDT-CE), principais lideranças da sigla no estado.

