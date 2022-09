Após ação, vice de ACM Neto muda autodeclaração de parda para branca

Ana Coelho, que como o ex-prefeito havia se autodeclarado parda, afirma ter havido um “equívoco” e alter a raça e cor no sistema do TSE edit

247 - Candidata a vice na chapa de ACM Neto (União Brasil), que disputa o governo da Bahia, Ana Coelho (Republicanos) alterou no sistema do TSE sua autodeclaração racial de “parda” para “branca”. Isso depois que uma ação acusarem os dois de fraude com intenção de abocanhar uma parcela maior do Fundo Eleitoral.

A Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) é de autoria do candidato a deputado federal pelo PSOL Jorge X. O candidato alega que Ana Coelho e ACM Neto teriam cometido falsa autodeclaração racial ao se identificarem como pardos para usufruírem de fundo eleitoral destinado a candidaturas negras, composta por candidatos autodeclarados pretos e pardos, conforme os critérios adotados pelo TSE.

A defesa de Ana Coelho alegou um “equívoco” no preenchimento do registro da candidatura para a autodeclaração como “parda”. Sobre a acusação de abuso de poder econômico, disse que “não há sequer indícios da ocorrência de gastos exorbitantes em prol da candidatura dos investigados, nem mesmo prova de repercussão social.”

Já ACM Neto mantém sua autodeclaração como pardo. Em entrevista à TV Bahia na última segunda-feira (12), o candidato foi indagado sobre a autodeclaração. O jornalista Vanderson Nascimento, que é negro, perguntou se vale uma “reflexão” ao candidato, já que este não é lido socialmente como pardo. ACM associou sua raça ao povo da Bahia, que segundo ele “é muito misturado”, e quando ouviu do apresentador que “pardo” é “negro” para o IBGE, declarou: “então é erro do IBGE, não é meu”.

Diversas lideranças negras criticaram ACM pelo episódio. Um vídeo com reações de baianos está circulando nas redes:

A população baiana está rejeitando o oportunismo racial de ACM Neto: "dê o lugar para quem é negro" pic.twitter.com/kBHo3ePSfN — Aquiles (@linsaquiles) September 16, 2022

