Após Anvisa vetar Sputnik, governadores aguardam posição do STF

247 - Depois de a Anvisa ter negado a importação da Sputnik V, a expectativa entre os governadores do Nordeste é de que o ministro Ricardo Lewandowski autorize a compra dos imunizantes. Acham que não foi convincente a justificativa da agência. Devem enviar, entre hoje e amanhã, informações colhidas com os russos para a Anvisa e o STF. Não há prazo para o ministro se manifestar, mas interlocutores dele dizem que o combate à pandemia é principal prioridade neste momento. Lewandowski analisará com cautela argumentos dos dois lados. A informação é do jornal Estado de S.Paulo.

No cronograma, eram esperadas 400 mil doses da Sputnik V neste abril, 2 milhões em maio e 5 milhões em junho. Membros do fundo russo se reuniram com representantes dos governadores. Prometeram enviar ao Brasil as respostas técnicas aos questionamentos da agência.

Posição da Rússia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, revelou em entrevista à Sputnik que os Estados Unidos não escondem que exercem pressão sobre o Brasil na questão da vacina russa Sputnik V.

Comentando o fato de os EUA terem confirmado que estão fazendo esforços em relação ao Brasil para este rejeitar a vacina russa Sputnik V, o chanceler russo disse que não está surpreendido.

"Não estou surpreendido com isso. Os norte-americanos não se acanham de estar fazendo este trabalho. Eles não estão escondendo isso", disse Lavrov.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.