Após audiência, Sarí Côrte Real não é interrogada no caso Miguel

A primeira audiência de instrução do caso Miguel foi concluída no final desta quinta-feira, 3, no Cica (Centro Integrado da Criança e do Adolescente), no Recife. Porém, ao contrário do que se previa, Sarí Côrte Real, acusada pela morte do menino na capital pernambucana, não foi interrogada.

O TJPE (Tribunal de Justiça de Pernambuco) irá marcar uma nova data para a oitiva da ré. Além dela, falta falar em juízo uma testemunha de defesa.

Foram convocadas nove testemunhas de acusação, indicadas pelo Ministério Público de Pernambuco, mas somente oito foram ouvidas. O MPPE desistiu da nona testemunha, que seria ouvida por meio de videoconferência com a concordância da defesa.

Da defesa, quatro pessoas foram ouvidas e outras quatro irão depor por carta precatória.

