Após costurar alianças, Lula saúda o povo nordestino: 'já estamos com saudades'

O petista, líder em todas as pesquisas, postou uma foto no mar e destacou a sua passagem por seis estados do Nordeste visando a costura de alianças para 2022 edit

247 - Líder isolado em todas as pesquisas eleitorais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saudou o povo nordestino, após fazer um giro pela região para encontros com lideranças com o objetivo de fazer as costuras de alianças para as eleições de 2022.

"Renovado pelas águas do mar e pelo reencontro com o povo nordestino. Obrigado, Nordeste. Já estamos com saudades", escreveu o petista em sua conta no Twitter.

O ex-presidente visitou seis estados do Nordeste, onde partidos como PSB e MDB estiveram no centro das conversas. O petista avançou nos diálogos com PSD e PP. Também houve tratativas pontuais com legendas como Cidadania, PV, Podemos e até mesmo com setores do PDT, do ex-ministro Ciro Gomes (CE).

PUBLICIDADE

Renovado pelas águas do mar e pelo reencontro com o povo nordestino. Obrigado, Nordeste. Já estamos com saudades.



📷 @ricardostuckert pic.twitter.com/2PjtHqfrnV — Lula (@LulaOficial) August 28, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE