Após grave acidente de carro, cantora gospel Amanda Wanessa passa por três cirurgias

A cantora gospel Amanda Wanessa, de 33 anos, sofreu um grave acidente de carro em Rio Formoso (PE). De acordo com a gravadora MK Music, a artista passou por cirurgias na cabeça, no braço e na perna edit

247 - A cantora gospel Amanda Wanessa, de 33 anos, sofreu nessa segunda-feira (4) um grave acidente de carro na PE-60, em Rio Formoso (PE). De acordo com a gravadora MK Music, que tem contrato com artista, ela passou por cirurgias na cabeça, no braço e na perna.

O acidente aconteceu próximo à entrada para Carneiros, praia de Tamandaré, litoral sul, Amanda estava dentro de um carro com mais três pessoas e o automóvel colidiu com dois caminhões. No veículo, estavam o pai e a filha da cantora, Mel, além de uma amiga.

Após o acidente, Amanda foi levada para o Hospital Português, em Recife, onde ficou internada e intubada.

"Queridos irmãos, a Amanda Wanessa precisou fazer cirurgia na cabeça, braço e perna na noite desta segunda (4), e tem reagido bem, segundo os médicos", diz trecho do comunicado. "Mel operou braço, perna e também segue se recuperando. Ambas estão internadas no Real Hospital Português, em Recife".

O conhecimento liberta. Saiba mais