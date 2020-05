Após ignorar pandemia e passear de jet ski, Bolsonaro ataca Flávio Dino e leva invertida

Revista Fórum - O presidente Jair Bolsonaro, um dia após zombar das milhares de famílias que perderam seus entes queridos para o coronavírus ao passear de jet ski em Brasília e ignorar o recorde de mortes causados pela Covid-19, resolveu, na manhã deste domingo (10), atacar o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

"Documento e declaração de que vai trabalhar"... Se não tem desce. Assim o povo está sendo tratado e governado pelo PCdoB/MA e situações semelhantes em mais estados. O chefe de família deve ficar em casa passando fome com sua família. Milhões já sentem como é viver na Venezuela. pic.twitter.com/ScfGhRlANd — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 10, 2020

O decreto de lockdown em São Luís foi determinado pela Justiça e acatado pelo governador do estado. A medida, adotada em inúmeras cidades do mundo, tem mostrado resultados positivos no achatamento da curva de contágio do coronavírus. No lockdown, há inúmeras restrições para a circulação de carros e pessoas, sendo a circulação restrita para serviços essenciais.

Bolsonaro inicia o domingo me agredindo e tentando sabotar medidas sanitárias determinadas pelo Judiciário e executadas pelo Governo. E finge estar preocupado com o desemprego. Deveria então fazer algo de útil e não ficar passeando de jet ski para “comemorar” 10.000 mortos. pic.twitter.com/XCIF9HsKVy — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) May 10, 2020

