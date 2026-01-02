Aposta simples em João Pessoa leva prêmio milionário da Mega da Virada

247 - Uma aposta simples registrada em uma casa lotérica no bairro de Mangabeira, em João Pessoa, está entre as seis vencedoras do prêmio principal da Mega da Virada e vai render R$ 181.892.881,09 ao apostador. O bilhete custou R$ 6, foi feito de forma individual e acertou exatamente os seis números sorteados. As informações foram divulgadas pela Caixa Econômica Federal e confirmadas pelo g1.

Até o momento, não há confirmação se o vencedor já compareceu a uma agência da Caixa para retirar o prêmio. De acordo com o procedimento padrão da instituição, valores dessa magnitude só podem ser resgatados presencialmente em uma agência bancária, em razão do volume financeiro envolvido.

A gerente da lotérica responsável pela aposta premiada, Valdênia Barbosa, explicou ao g1 que o jogo foi simples, sem combinações adicionais, e realizado com os seis números sorteados no concurso especial da Mega da Virada, ocorrido na quinta-feira (1º). “(A pessoa pagou) R$ 6 no jogo (simples). A sorte literalmente faz diferença. É muita bênção. Isso é determinado por Deus, chegou o dia, é o dia”, afirmou.

Os números sorteados foram 9, 13, 21, 32, 33 e 59. Além da aposta registrada em João Pessoa, outras cinco vencedoras dividiram o prêmio principal, sendo bilhetes feitos em Mato Grosso do Sul, São Paulo e outras três apostas realizadas pela internet.

O concurso especial também premiou milhares de apostas em faixas secundárias. Segundo a Caixa, 3.921 apostas acertaram cinco números e cada uma vai receber R$ 11.931,42. Já os 308.315 apostadores que acertaram a quadra terão direito a R$ 216,76 cada.

Valdênia Barbosa destacou ainda que a lotérica, localizada na Avenida Josefa Taveira, uma das principais vias da capital paraibana, já possui histórico de prêmios expressivos. “A gente já pagou o prêmio da Lotofácil, há 15 e 10 anos, meio milhão de reais, umas três vezes ou mais. E a gente também já fez duas vezes aqui na da Mega Sena, inclusive todas duas no bolão da casa. No nosso bolão. A gente fez duas vezes a quina da Mega Sena”, relatou.

O sorteio da Mega da Virada, inicialmente previsto para 31 de dezembro, precisou ser adiado e acabou sendo realizado apenas na quinta-feira (1º). O atraso ocorreu devido ao grande volume de apostas feitas nos momentos finais antes do encerramento das vendas.

De acordo com dados divulgados pela Caixa, o prêmio recorde provocou um movimento inédito nos canais de apostas, com pico de 120 mil transações por segundo no ambiente digital e 4.745 transações por segundo nas unidades lotéricas. Antes mesmo do sorteio da Mega da Virada 2025, outros concursos também registraram atrasos em função da alta demanda.