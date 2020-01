Apresentadora da TV Bahia bomba nas redes: “Podemos tolerar que o feminicida Bruno volte à posição de ídolo?”

A jornalista Jéssica Senra, da TV Bahia, afiliada da Globo no estado, criticou a possibilidade de contratação do goleiro Bruno pelo Fluminense de Feira de Santana. "Contratar para um time de futebol um assassino, um homem que mandou matar a mãe do seu filho, esquartejar, dar o corpo para os cachorros comerem é um desrespeito", disse edit