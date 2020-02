Assassinatos durante motim da PM no Ceará chegam a 147

Só neste domingo, o governo contabilizou 25 mortes em Fortaleza, na região metropolitana e no interior edit

247 - Aumentou para 147 o número de assassinatos registrados no Ceará durante o motim de policiais militares, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira (24) pelo governo estadual referentes ao período entre meia-noite de quarta-feira (19) e 23h59 de domingo (23). Só neste domingo, o governo contabilizou 25 mortes em Fortaleza, na região metropolitana e no interior.

Os policiais pedem aumento salarial. De acordo com a proposta do governo enviada à Assembleia Legislativa, o salário-base de um soldado será de R$ 4,5 mil, com aumento progressivo até 2022. O salário atual da categoria é de R$ 3,2 mil. A proposta inicial, rejeitada pelos policiais, era aumento para R$ 4,2 mil até 2022.