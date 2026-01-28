Ataque de piranhas fere 10 banhistas na Bahia

247 - Um ataque de piranhas deixou ao menos dez pessoas feridas em um trecho do rio Paraguaçu, no município de Iaçu, no interior da Bahia, no último domingo (25). O episódio ocorreu durante o dia e provocou preocupação entre moradores e autoridades locais, que orientaram os banhistas a procurar atendimento médico. As informações são da imprensa local, com repercussão em redes sociais e veículos nacionais. As informações são da RT.

Segundo relatos, as vítimas sofreram mordidas principalmente nos pés. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram ferimentos causados pelos peixes, conhecidos pelo comportamento agressivo em determinadas condições ambientais. Ainda não há registro de casos graves, mas todos os feridos foram orientados a passar por avaliação médica para prevenir infecções.

Diante do ocorrido, a prefeitura de Iaçu informou que a presença de piranhas na região é considerada recente e tem gerado apreensão na comunidade. A área afetada poderá ser interditada preventivamente, enquanto um estudo técnico foi solicitado para apurar as causas do ataque. Também está prevista a instalação de placas de sinalização alertando para o risco de novos incidentes no local.