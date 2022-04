Ataque hacker deixa sistemas da Justiça Federal em PE fora do ar

Há sete dias, o TRF-3 também sofreu um ataque, e os sistemas da Justiça Federal de São Paulo e Mato Grosso do Sul também estão fora do ar edit

Conjur - A Justiça Federal de Pernambuco sofreu um ataque hacker nesta quarta-feira (6/3) que deixou o site e os sistemas da seção judiciária fora do ar.

Conforme nota divulgada pelo TRF-5, o único sistema em funcionamento é o Processo Judicial Eletrônico (PJe) 2.X. Por conta disso, todos os outros processos tiveram prazos processuais e atendimentos virtuais suspensos por tempo indeterminado.

O PJe 2.x é usado na tramitação de ações originadas pelas turmas que analisam recursos contra decisões dos Juizados Especiais Federais, e nas ações em que figurem como demandados, perante os JEFs, partes distintas da União Federal e do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).

O ataque hacker também afetou a telefonia da Justiça Federal em Pernambuco. Os sistemas das outras seções do Tribunal Regional Federal da 5ª Região não foram afetados.

A equipe do setor de Tecnologia do JF-PE já trabalha para retomada dos sistemas. Não foram divulgadas informações sobre o tipo de ataque sofrido.

Outros casos

Há sete dias, o TRF-3 também sofreu um ataque, e os sistemas da Justiça Federal de São Paulo e Mato Grosso do Sul também estão fora do ar.

Em fevereiro, o Tribunal Regional do Trabalho do Espírito Santo também sofreu um ataque semelhante. No ano passado, o Superior Tribunal de Justiça foi alvo de um ataque em novembro, o Supremo Tribunal Federal em maio e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no final de abril.

