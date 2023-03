Ataques no RN: Governo forma gabinete de gestão de crise e recebe secretários nacionais

"Não vamos recuar no combate ao crime e no dever de proteger a população”, afirmou a governadora Fátima Bezerra edit

Apoie o 247

ICL

Saiba Mais - O Governo do Estado instalou, nesta quinta-feira (16), o Gabinete de Gestão de Crise (GGC) para tratar das ações de contenção da onda de violência que vem ocorrendo no Rio Grande do Norte.

Somado ao Gabinete de Crise, também foi instituído o Núcleo Técnico Operacional para intensificar o combate aos crimes, informou o governo.

A reunião contou com autoridades dos poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público estadual e federal e de instituições representativas da sociedade. O GGC será composto pelos presidentes dos poderes e dirigentes dos órgãos e instituições.

>>> RN: 57 suspeitos de participar de ataques foram presos

“Estamos diante de atos criminosos. O momento é delicado e estamos alinhando com os poderes públicos e instituições as medidas para proteger a população. Não vamos recuar no combate ao crime e no dever de proteger a população”, afirmou a governadora Fátima Bezerra.

Por solicitação da governadora ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, o Governo do Estado recebe nesta quinta (16) e sexta (17) mais um efetivo da Força Nacional, que vai auxiliar os agentes locais.

Também chegarão nesta quinta ao RN o secretário nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, e o secretário nacional de Gestão Penitenciária, Rafael Velasco.

“A situação é preocupante, precisamos de mais policiais e estamos recebendo reforços para atuarmos de forma ostensiva em Natal e no interior, inclusive com policiais do Estado do Ceará e da Paraíba. Solicitei este apoio aos governadores e estamos recebendo este reforço para Mossoró e áreas de fronteira”, informou Fátima.

Continue lendo no Saiba Mais.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.