Ator Ari Areia será primeiro deputado assumidamente gay a assumir mandato no Nordeste

247 - O ator Ari Areia, ativista da causa LGBT, será o primeiro gay assumido a ocupar uma cadeira de deputado estadual na Região Nordeste. Ele é o primeiro suplente do PSOL na Assembleia Legislativa do Ceará. Ari deve assumir em breve cadeira no Legislativo estadual no lugar de Renato Roseno, que vai se licenciar para concorrer à prefeitura de Fortaleza pelo PSOL.

O ativista conseguiu 11.326 votos nas últimas eleições e foi apoiado por artistas cearenses como Silvério Pereira e Jesuíta Barbosa. Também teve o apoio do ex-deputado federal Jean Wyllys.