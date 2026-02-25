Ator Moisés Trindade é morto a tiros em Salvador diante da família

247 - O ator e produtor de conteúdo Moisés Trindade Barbosa Ferreira, de 33 anos, foi assassinado a tiros na noite de segunda-feira (23), no bairro da Calçada, em Salvador (BA). O crime ocorreu em via pública e foi presenciado por familiares do artista, incluindo seus pais e dois filhos. As informações foram divulgadas inicialmente pela jornalista Gabriela Bento, em colaboração para a CNN Brasil.

Conhecido nas redes sociais por produzir conteúdos sobre a realidade das periferias e por defender mensagens contra a criminalidade, Moisés ganhou visibilidade ao abordar o cotidiano das comunidades e incentivar alternativas longe da violência.

De acordo com as primeiras informações da polícia, o homicídio aconteceu por volta das 19h, na Travessa Bartholomeu. Testemunhas relataram que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta, efetuaram diversos disparos contra o ator e fugiram logo em seguida. O artista morreu ainda no local.

A investigação está sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Homicídios de Salvador, que informou, em nota, estar realizando diligências para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Até o momento, não há suspeitos presos nem informações oficiais sobre a possível dinâmica que levou à execução.

Nas redes sociais, Moisés se apresentava como ator e criador de conteúdo ligado aos projetos Fatos de Favela e Pé no Chão. As páginas somam mais de 16 mil seguidores e se destacavam por retratar o dia a dia nas comunidades, além de difundir mensagens educativas voltadas ao desencorajamento do envolvimento com o crime.

Além da atuação artística e digital, o ator também investia no empreendedorismo. Em dezembro do ano passado, ele inaugurou um bar, atividade que passou a conciliar com os trabalhos de produção cultural e comunicação comunitária.

Após a confirmação da morte, integrantes do grupo Pé no Chão publicaram um vídeo nas redes sociais em homenagem ao artista, destacando sua personalidade e trajetória junto aos colegas.

“É com imenso pesar que nós viemos aqui hoje nos despedir do nosso amigo, nosso companheiro, nosso fiel Moisés. Hoje vão ficar somente lembranças e memórias boas e felizes, que era assim que você era com todos nós. Quando você chegava, era só alegria e risadas. Desejamos força a toda a família, aos amigos, aos fãs, àqueles que realmente o amavam de verdade”, diz um trecho da mensagem.

A repercussão da morte mobilizou seguidores, artistas independentes e moradores da capital baiana, que utilizaram as redes sociais para lamentar o assassinato e cobrar respostas das autoridades sobre o caso.

Até o momento, a família não divulgou informações sobre velório ou sepultamento. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pelo assassinato.