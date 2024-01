Avião com equipe de Lula apresenta pane e não consegue decolar em Campina Grande

Apoie o 247

247 - O avião presidencial que transportaria a equipe de segurança do presidente Lula (PT) partindo de Campina Grande-PB apresentou uma pane e falhou em decolar nesta segunda-feira (22), informa o portal g1.

Ainda não se sabe a causa do problema. A investigação está sob responsabilidade da Força Aérea Brasileira (FAB). Vale apontar que, apesar do inconveniente, não há riscos para o presidente ou sua equipe, segundo o Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

continua após o anúncio

Uma das agendas do presidente no estado da Paraíba foi cancelada: na próxima sexta-feira (26), Lula estaria em Patos para entregar 856 apartamentos com recursos federais. O evento estava confirmado desde a última sexta-feira (19), mas foi removido com a justificativa de "alteração na agenda".

