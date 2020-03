Bahia confirma primeiro caso de coronavírus. É o 9° no Brasil

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou que a paciente é uma mulher de 34 anos, moradora de Feira de Santana, a 100 Km de Salvador, que retornou da Itália em 25 de fevereiro. O surto da doença começou na China, onde mais de 3 mil pessoas morreram. Em nível global, são 80,5 mil casos edit

247 - A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou, na manhã desta sexta-feira (6), que está confirmado o primeiro caso de novo coronavírus no estado. É o 9° caso no Brasil.

A Sesab disse que a paciente é uma mulher de 34 anos, moradora de Feira de Santana, a 100 Km de Salvador, que retornou da Itália em 25 de fevereiro. No país europeu, ela teve passagens pelas cidades de Milão e Roma.

A paciente está em casa com quadro assintomático e em isolamento. O monitoramento é realizado pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) junto com a vigilância municipal de Feira de Santana.

O surto da doença começouna China, onde mais de 3 mil pessoas morreram. Em nível global, são 80,5 mil casos.

Leia abaixo a reportagem da NHK (emissora pública de televisão do Japão):

A China poderá impor mais medidas para evitar que portadores do novo coronavírus entrem no país, já que entre os mais recentes casos encontram-se pessoas que trouxeram o vírus do exterior.

Na quinta-feira, autoridades sanitárias confirmaram o contágio de outras 143 pessoas no território continental, sendo que 16 teriam contraído o vírus no exterior, elevando o total para 80.552 casos.

Relatos de outras 30 mortes, a maioria delas na província de Hubei, elevaram o total de mortes para 3.042.

Quatro pessoas que haviam viajado para a Itália tiveram resultados positivos ao serem testadas em Pequim. Em Xangai, uma pessoa que estava estudando no Irã foi confirmada com o vírus.

Segundo as autoridades, de 311 pessoas que chegaram em voos fretados à província de Gansu, provenientes do Irã entre segunda e quinta-feira, 11 também foram diagnosticadas com o vírus.

Governos regionais nas províncias de Pequim, Xangai e Cantão estão pedindo que passageiros provenientes do Japão, Coreia do Sul, Itália ou Irã fiquem em casa ou em outro local de quarentena por 14 dias.