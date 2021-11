Bahia exigirá vacinação para visitas a hospitais e presídios

Apoie o 247

Metrópoles - O governo da Bahia decretou que vai exigir o comprovante de vacinação completa contra a Covid-19 para permitir o atendimento presencial em serviços públicos, como o Detran, e a visitação a hospitais públicos e penitenciárias. A regra passará a valer em 1º de dezembro, de acordo com o decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no último sábado.

A medida faz parte de uma ofensiva do governo de Rui Costa (PT) para forçar o avanço da vacinação entre os resistentes. O governo já havia decretado a obrigatoriedade da vacinação para servidores estaduais que trabalham presencialmente.

Uma postagem de Rui Costa nas redes sociais nesta terça-feira (23/11) sobre o decreto mais recente está causando polêmica entre os internautas, porque o governador não detalha a medida, deixando aberta a interpretação de que o passaporte da vacinação seria obrigatório também para pacientes – o que não corresponde ao texto do decreto. Pelas novas regras, a vacinação será exigida de visitantes das unidades de saúde e prisionais.

