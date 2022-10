Bahia: Jerônimo Rodrigues tem 55%, ante 45% de ACM Neto, mostra pesquisa AtlasIntel

Apoie o 247

247 - Pesquisa AtlasIntel, encomendada pelo A Tardem divulgada neste sábado (15) mostra Jerônimo Rodrigues (PT) na liderança da disputa pelo governo baino. Ele tem cerca de dez pontos de vantagem sobre seu adversário, ACM Neto (União Brasil).

Votos válidos:

Jerônimo - 55%

ACM Neto - 45%

Votos totais:

Jerônimo: 54%

ACM Neto - 44,2%

Brancos/Nulos - 0,9%

Indecisos - 0,8%

No primeiro turno, Jerônimo teve 49,45% dos votos, enquanto ACM Neto registrou 40,80%.

A pesquisa ouviu 2.500 eleitores baianos entre 9 e 13 de outubro. As respostas foram coletadas a partir de "questionário estruturado web e pós-estratificação da amostra de acordo com as características do eleitorado da Bahia". A margem de erro é de dois pontos percentuais e o intervalod e confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BA-05788/2022.

