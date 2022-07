Bahia: Lula tem 49,8% e Bolsonaro 26,5%, mostra pesquisa

Para a disputa pelo governo do estado, ACM Neto tem a ampla preferência do eleitorado edit

247 - Pesquisa presencial do Paraná Pesquisas, contratado pelo Bahia Notícias, divulgada nesta terça-feira (5) mostra que o ex-presidente Lula (PT) tem quase o dobro de votos de Jair Bolsonaro (PL) entre os baianos.

Lula aparece com 49,8% e Bolsonaro com 26,5%, seguidos por Ciro Gomes (PDT) com 8,5%.

Governo baiano

Para assumir o comando da Bahia, ACM Neto (União Brasil) tem a ampla preferência do eleitorado: 58%. Jerônimo Rodrigues (PT) aparece em segundo, com 15,8% das intenções de voto, seguido por João Roma (PL), com 9,1%.

Senado

Na disputa pela vaga ao Senado pela Bahia, o favorito é Otto Alencar (PSD), com 33,9%, seguido por Cacá Leão (PP), com 12,8%.

A pesquisa ouviu presencialmente 1.640 eleitores da Bahia entre 30 de junho e 4 de julho. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00774/2022.

