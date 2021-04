Bahia realiza 1ª Jornada de Estudos Jurídicos Professor Josaphat Marinho

Evento da Fundação 2 de Julho dedicada ao grande político e jurista baiano terá participação do ex-governador e ex-senador paranaense Roberto Requião e do ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence edit

247 - Nesta quarta-feira (28), a Fundação 2 Julho realizará a 1ª Jornada de Estudos Jurídicos Professor Josaphat Marinho em homenagem a este importante jurista e político baiano.

O evento terá como tema "A democracia e a instrumentalização do poder judiciário no Brasil", que será debatido por grandes nomes do Direito e da política nacional como o ex senador da república Roberto Requião, o jovem jurista Danilo Vilela e dois dos mais importantes nomes do constitucionalismo brasileiro que são o Dr. Clémerson Merlin Cléve e o ex Ministro do STF Sepúlveda Pertence.

O evento será virtual, em dois turnos, com abertura às 8 da manhã e à noite, às 19:00 horas.

