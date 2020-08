Bahia teve terremoto de 4,6 pontos na escala Richter; 40 cidades foram atingidas

A região do Recôncavo Baiano foi surpreendida nos últimos dias por uma série de tremores de terra, cuja magnitude chegou a 4,6, uma intensidade considerada alta para os padrões brasileiros. A atividade sísmica mais forte foi registrada no domingo, 30, na cidade de Amargosa edit

247 - O estado da Bahia vive uma série atípica de tremores de terra. Segundo especialistas, os terremotos no estado podem ser explicados pelos chamados “enxames sísmicos”, fenômeno que acontece quando uma série de tremores em diferente locais é identificada.

A reportagem do jornal O Estado de S. Paulo destaca que “os tremores de terra foram sentidos não apenas em Amargosa. Cidades mais distantes, como Valença, no baixo-sul da Bahia, e até em Salvador, a 162 quilômetros de distância, também registraram o fenômeno. Ao menos 43 cidades baianas notaram tremores de terra neste domingo, de acordo com o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (SP). Nas últimas 24 horas, foram pelo menos 11 tremores em Amargosa. Nesta segunda, os tremores também foram sentidos nas cidades de Brejões e Elísio Medrado.”

A matéria ainda acrescenta que “o tremor mais forte, registrado às 7h44 do domingo, em Amargosa, teve uma magnitude de 4,6 na Escala Richter, ainda considerado fraco, mas forte o bastante para derrubar panelas, balançar prateleiras e causar pequenas fissuras em casas e telhas. A prefeitura municipal notificou rachaduras em seis casas e numa igreja católica da cidade. “Uma panela que estava na cozinha foi parar na sala. O telhado da casa de meu sobrinho ficou com algumas rachaduras”, contou o operador de máquinas Valmir Borges, de 47 anos, morador de Corta Mão. O primeiro terremoto registrado neste ano, na Bahia, foi na manhã do dia 28 de julho, no município de Ilhéus, no Sul do Estado. Foi um abalo de 3,5 de magnitude.”

