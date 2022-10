Baianos deram vitória a Lula em 415 dos 417 municípios do estado

Apoie o 247

ICL

247 - A vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições deste domingo (30) foi bem apertada, mas se a disputa fosse na Bahia, o petista venceria com folga. Conforme o resultado divulgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 22h17, com 100% das urnas apuradas, o presidente eleito teve 72,12% dos votos válidos entre os baianos.

Lula venceu em 415 dos 417 municípios do estado. Já Bolsonaro obteve apenas 27,88% dos votos, com 2.357.028 votos, segundo o TSE. As únicas cidades que o atual presidente venceu foram em Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, e em Buerarema, no baixo sul do estado.

Só o Piauí venceu a Bahia. Lá o petista conseguiu 76,84% dos votos válidos, o maior percentual entre os estados do país. O pior resultado do petista foi em Roraima, onde obteve apenas 23,92% dos votos. As informações são do site Bnews.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.